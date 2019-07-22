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Луценко необоснованно изменил подследственность дела "Ощадбанка", - НАБУ

Новости » Политика    22.07.2019 - 18:01
Луценко необоснованно изменил подследственность дела "Ощадбанка", - НАБУ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение об изменении подследственности было принято 19 июля

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что генеральный прокурор Юрий Луценко необоснованно изменил подследственность дела "Ощадбанка". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу НАБУ в Facebook.

Как сообщается, в пятницу, 19 июля, Луценко принял решение о передаче дела о хищении 20 млн долларов в "Ощадбанка" следователям Национальной полиции. В антикоррупционном ведомстве добавили, что такие действия генпрокурора прямо нарушают требования Уголовно-процессуального кодекса.

Луценко необоснованно изменил подследственность дела &quot;Ощадбанка&quot;, - НАБУ

"Изменение подследственности в деле завладения 20 млн долл. США государственного АО "Ощадбанк", в рамках которого детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении 12 лицам, за следователями Нацполиции Украины является недопустимой и прямо нарушает требования УПК Украины", - говорится в совместном заявлении ведомств.

Кроме того, в антикоррупционных органах призвали Луценко вернуть уголовное производство Национальному антикоррупционному бюро "для привлечения виновных к ответственности".

Напомним, в марте источники в Специальной антикоррупционной прокуратуре сообщили о приостановке досудебного следствия по делу о хищении денег в "Ощадбанке". Отмечалось, что следствие было приостановлено из-за выполнения международных правовых поручений.

Как писало РБК-Украина, в октябре прошлого года по делу о хищении 20 млн долларов "Ощадбанка" задержали 10 человек, в том числе сына депутата Верховной рады Станислава Березкина Максима и заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову. Всех их суд отпустил под залог.

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Новости Украины ОщадбанкНАБУСАПЮрий Луценко
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