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Луценко необґрунтовано змінив підслідність справи "Ощадбанку", - НАБУ

Новини » Політика    22.07.2019 - 18:01
Луценко необґрунтовано змінив підслідність справи "Ощадбанку", - НАБУ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рішення про зміну підслідності було ухвалене 19 липня

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили, що генеральний прокурор Юрій Луценко необґрунтовано змінив підслідність справи "Ощадбанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку НАБУ в Facebook.

Як повідомляється, у п'ятницю, 19 липня, Луценко ухвалив рішення про передачу справи про розкрадання 20 млн доларів в "Ощадбанку" до слідчих Національної поліції. В антикорупційному відомстві додали, що такі дії генпрокурора прямо порушують вимоги Кримінально-процесуального кодексу.

Луценко необґрунтовано змінив підслідність справи &quot;Ощадбанку&quot;, - НАБУ

"Зміна підслідності у справі заволодіння 20 млн дол. США державного АТ "Ощадбанк", в межах якої детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру 12 особам, за слідчими Нацполіції України є неприпустимою та прямо порушує вимоги КПК України", - йдеться в спільній заяві відомств.

Крім того, в антикорупційних органах закликали Луценка повернути кримінальне провадження Національному антикорупційному бюро "для притягнення винних до відповідальності".

Нагадаємо, у березні джерела в Спеціальній антикорупційній прокуратурі повідомили про призупинення досудового слідства по справі щодо розкрадання грошей в "Ощадбанку". Зазначалося, що слідство було призупинене через виконання міжнародних правових доручень.

Як писало РБК-Україна, в жовтні минулого року у справі про розкрадання 20 млн доларів "Ощадбанку" затримали 10 осіб, в тому числі сина депутата Верховної ради Станіслава Березкіна Максима і заступника голови правління Ощадбанку Ірину Земцову. Всіх їх суд відпустив під заставу.

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Новини України ОщадбанкНАБУСАПЮрій Луценко
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