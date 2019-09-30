Луценко готов дать показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа

Фото: Брий Луценко (РБК-Украина)

По его словам, все заявления были законными

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко готов дать показания в Конгрессе США по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Луценко изданию ВВС.

На вопрос готов ли он давать показания по делу имчичмента Трампа, Луценко ответил "Почему бы и нет".

"Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", - заявил бывший генпрокурор.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что согласно жалобе сотрудника американской разведки, президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предлагал оставить на должности бывшего главу Генеральной прокуратуры Юрия Луценко. Трамп похвалил Луценко за то, что тот поднимал тему расследования в отношении семьи Байдена.

Отметим, что адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани неоднократно просил Юрия Луценко начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. По словам Луценко, он говорил, что Украина готова сотрудничать в этом деле, если таким расследованием займутся ФБР или прокуратура США, и настаивал на том, что законодательство Украины Байдены не нарушали.

Добавим, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не проводит расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.