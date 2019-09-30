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Луценко готовий дати свідчення в Конгресі по справі про імпічмент Трампа

Новини » Політика    30.09.2019 - 17:47
Луценко готовий дати свідчення в Конгресі по справі про імпічмент Трампа
Фото: Брий Луценко (РБК-Україна)

За його словами, всі заяви були законними

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко готовий дати свідчення в Конгресі США у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Луценка виданню ВВС.

На питання чи готовий давати свідчення у справі имчичмента Трампа, Луценко відповів: "Чому б і ні".

"Я абсолютно відкритий і знаю, що всі мої дії були законними, всі мої заяви були законними, я нічого не боюся. Я боюся за свою країну, тому що, здається, Україна зараз стала жертвою всередині великого американського шторму. Я хочу захистити свою країну", - заявив колишній генпрокурор.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно скарзі співробітника американської розвідки, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським пропонував залишити на посаді колишнього голову Генеральної прокуратури Юрія Луценка. Трамп похвалив Луценка за те, що той піднімав тему розслідування стосовно сім'ї Байдена.

Зазначимо, що адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані неодноразово просив Юрія Луценка почати розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера. За словами Луценка, він говорив, що Україна готова співпрацювати у цій справі, якщо таким розслідуванням займеться ФБР або прокуратура США, і наполягав на тому, що законодавство України Байдены не порушували.

Додамо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) не проводить розслідування в відношенні сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

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