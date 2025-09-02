Лунін вибув зі складу збірної України: Ребров терміново викликав заміну

Бущан замість Луніна

26-річний голкіпер "Реала" отримав травму та не зможе допомогти національній збірній у вересневих матчах відбору до ЧС-2026 – проти Франції та Азербайджану.

У складі збірної його терміново замінив 31-річний Георгій Бущан, який представляє аравійський клуб "Аль-Шабаб".

Таким чином, зараз до найближчих матчів у складі "синьо-жовтих" готуються три голкіпера. Окрім Бущана, це Анатолій Трубін з португальської "Бенфіки" та Дмитро Різник із "Шахтаря".

Георгій Бущан терміново прибув до збірної (фото: УАФ)

Україна в кваліфікації ЧС-2026

Збірна України у вересні стартує у відборі на чемпіонат світу-2026.

5 вересня у польському Вроцлаві команда Сергія Реброва зіграє проти Франції (початок о 21:45 за Києвом).

9 вересня українці зустрінуться з Азербайджаном у Баку (19:00).

Суперником "синьо-жовтих" у групі D також є Ісландія.