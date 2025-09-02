UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Лунін вибув зі складу збірної України: Ребров терміново викликав заміну

Фото: Андрій Лунін (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У заявці національної збірної України відбулася вимушена зміна. Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін залишив розташування команди.

Бущан замість Луніна

26-річний голкіпер "Реала" отримав травму та не зможе допомогти національній збірній у вересневих матчах відбору до ЧС-2026 – проти Франції та Азербайджану.

У складі збірної його терміново замінив 31-річний Георгій Бущан, який представляє аравійський клуб "Аль-Шабаб".

Таким чином, зараз до найближчих матчів у складі "синьо-жовтих" готуються три голкіпера. Окрім Бущана, це Анатолій Трубін з португальської "Бенфіки" та Дмитро Різник із "Шахтаря".

Георгій Бущан терміново прибув до збірної (фото: УАФ)

Україна в кваліфікації ЧС-2026

Збірна України у вересні стартує у відборі на чемпіонат світу-2026.

5 вересня у польському Вроцлаві команда Сергія Реброва зіграє проти Франції (початок о 21:45 за Києвом).

9 вересня українці зустрінуться з Азербайджаном у Баку (19:00).

Суперником "синьо-жовтих" у групі D також є Ісландія.

Раніше ми повідомили, що Олександр Зінченко залишив "Арсенал" та перейшов до іншого клубу АПЛ.

Також читайте, як українські зірки готуються до старту у відборі ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболЧемпіонат світуАндрій ЛунінСергій РебровФранція