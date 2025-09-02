RU

Лунин выбыл из состава сборной Украины: Ребров срочно вызвал замену

Фото: Андрей Лунин (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В заявке национальной сборной Украины произошла вынужденная замена. Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин покинул расположение команды.

Бущан вместо Лунина

26-летний голкипер "Реала" получил травму и не сможет помочь национальной сборной в сентябрьских матчах отбора к ЧМ-2026 - против Франции и Азербайджана.

В составе сборной его срочно заменил 31-летний Георгий Бущан, представляющий аравийский клуб "Аль-Шабаб".

Таким образом, сейчас к ближайшим матчам в составе "сине-желтых" готовятся три голкипера. Кроме Бущана, это Анатолий Трубин из португальской "Бенфики" и Дмитрий Ризнык из "Шахтера".

Георгий Бущан срочно прибыл в сборную (фото: УАФ)

Украина в квалификации ЧМ-2026

Сборная Украины в сентябре стартует в отборе на чемпионат мира-2026.

5 сентября в польском Вроцлаве команда Сергея Реброва сыграет против Франции (начало в 21:45 по Киеву).

9 сентября украинцы встретятся с Азербайджаном в Баку (19:00).

Соперником "сине-желтых" в группе D также является Исландия.

Ранее мы сообщили, что Александр Зинченко покинул "Арсенал" и перешел в другой клуб АПЛ.

Также читайте, как украинские звезды готовятся к старту в отборе ЧМ-2026.

