Лунин выбыл из состава сборной Украины: Ребров срочно вызвал замену

В заявке национальной сборной Украины произошла вынужденная замена. Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин покинул расположение команды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Ассоциации футбола.
26-летний голкипер "Реала" получил травму и не сможет помочь национальной сборной в сентябрьских матчах отбора к ЧМ-2026 - против Франции и Азербайджана.
В составе сборной его срочно заменил 31-летний Георгий Бущан, представляющий аравийский клуб "Аль-Шабаб".
Таким образом, сейчас к ближайшим матчам в составе "сине-желтых" готовятся три голкипера. Кроме Бущана, это Анатолий Трубин из португальской "Бенфики" и Дмитрий Ризнык из "Шахтера".
Георгий Бущан срочно прибыл в сборную (фото: УАФ)
Сборная Украины в сентябре стартует в отборе на чемпионат мира-2026.
5 сентября в польском Вроцлаве команда Сергея Реброва сыграет против Франции (начало в 21:45 по Киеву).
9 сентября украинцы встретятся с Азербайджаном в Баку (19:00).
Соперником "сине-желтых" в группе D также является Исландия.
