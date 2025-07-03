Лунали вибухи з повторною детонацією: дрони СБУ знищили склад ворога біля Харцизька

Ударні безпілотники СБУ знищили російські склади боєприпасів біля тимчасово окупованого Харцизька Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
"Вчора дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії РФ у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька Донецької області. Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа", - йдеться у повідомленні СБУ.
Зазначається, що Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами.
"СБУ продовжує системну роботу з ослаблення тилових баз армії РФ. Кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога", - додали у прес-службі СБУ.
За останні кілька днів Сили оборони завдали низку масштабних атак по військових об'єктах та оборонних заводах на тимчасово окупованих територіях і у РФ.
Так, 1 липня ударні дрони СБУ вдарили по заводу "Купол" у російському Іжевську. Підприємство виробляє зенітні ракетні комплекси і дрони для армії РФ. Також в окупованому Криму дрони ГУР пошкодили винищувач Су-30 на аеродромі в Саках.
В ніч на 1 липня на Росію було вчинено масовану атаку безпілотників. Вибухи лунали у Саратові та Енгельсі. Також були зафіксовані прильоти у тимчасово окупованому Луганську.
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