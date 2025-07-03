Раздавались взрывы с повторной детонацией: дроны СБУ уничтожили склад врага возле Харцызска

Ударные беспилотники СБУ уничтожили российские склады боеприпасов возле временно оккупированного Харцызска Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
"Вчера дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии РФ в селе Большое Орехово неподалеку Харцызска Донецкой области. Начиная с 22 часов, на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар", - говорится в сообщении СБУ.
Отмечается, что Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база. Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами.
"СБУ продолжает системную работу по ослаблению тыловых баз армии РФ. Каждая подобная спецоперация снижает наступательный потенциал врага", - добавили в пресс-службе СБУ.
За последние несколько дней Силы обороны нанесли ряд масштабных атак по военным объектам и оборонным заводам на временно оккупированных территориях и в РФ.
Так, 1 июля ударные дроны СБУ ударили по заводу "Купол" в российском Ижевске. Предприятие производит зенитные ракетные комплексы и дроны для армии РФ. Также в оккупированном Крыму дроны ГУР повредили истребитель Су-30 на аэродроме в Саках.
В ночь на 1 июля на Россию была совершена массированная атака беспилотников. Взрывы раздавались в Саратове и Энгельсе. Также были зафиксированы прилеты во временно оккупированном Луганске.
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