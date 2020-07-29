В Лукьяновском СИЗО зафиксировали вспышку коронавируса

Заражены двое людей
В Лукьяновском СИЗО в Киеве обнаружили коронавирус. Заражены минимум двое людей.
Об этом сообщает hromadske.
В Министерстве юстиции со ссылкой на директора Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Сергея Васильева подтвердили, что заражение обнаружили у работника СИЗО и у взятой под стражу женщины.
Коронавирус обнаружили в обоих зараженных 24 июля. Болезнь у них длилась бессимптомно. Состояние обоих сейчас удовлетворительное.
В то же время, изолировали и перевели под медицинское наблюдение 21 человека, с которыми контактировали зараженные.
РБК-Украина писало, что в Одессе на предприятии "Инфоксводоканал", которое занимается водоснабжением города, шестерых сотрудников обнаружили коронавирусную инфекцию.
Кроме того, 28 июля в Винницкой областной больнице имени Николая Пирогова произошла вспышка коронавируса.