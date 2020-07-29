У Лук’янівському СІЗО зафіксували спалах коронавіруса

В Лук'янівському СІЗО в Києві виявили коронавірус. Заражені мінімум двоє людей.

Про це повідомляє hromadske.

В Міністерстві юстиції з посиланням на директора Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби Сергія Васильєва підтвердили, що зараження виявили у працівника СІЗО й узятої під варту жінки.

Коронавірус виявили в обох заражених 24 липня. Хвороба в них тривала безсимптомно. Стан обох наразі задовільний.

Натомість ізолювали й перевели під медичний нагляд 21 людину, з якими контактували заражені.

РБК-Україна писало, що в Одесі на підприємстві "Інфоксводоканал", яке займається водопостачанням міста, у шістьох співробітників виявили коронавірусну інфекцію.

Крім того, 28 липня у Вінницькій обласній лікарні імені Миколи Пирогова стався спалах коронавірусу.