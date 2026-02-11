"Лукойл" втратив контроль над НПЗ у Європі через санкції, але є нюанс

За словами генерального директора TotalEnergies Патріка Пуянне, концерн не викуповував 45% частку НПЗ, яка належить росіянам.

Він пояснив, що чинна угода з "Лукойлом" дозволяє компанії тимчасово самостійно керувати заводом. Відповідно до домовленостей, Total постачає всю сиру нафту на підприємство, покриває операційні витрати та отримує всю вироблену продукцію.

"Було зрозуміло, що “Лукойл” має піти... але це їхня справа, кому продавати", - заявив Пуянне.

Він зазначив, що така модель управління діятиме доти, доки російська компанія не знайде покупця на свою частку.

Що відомо про угоду

Російська компанія придбала 45% акцій Zeeland у 2009 році за близько 725 млн доларів під час візиту тодішнього президента РФ Дмитра Медведєва до Нідерландів. Тоді угоду розглядали як розширення енергетичного впливу Москви в Європі.

Уряд Нідерландів заявив, що рішення щодо управління заводом є внутрішньою корпоративною справою, оскільки сам НПЗ формально не перебував під санкціями.

Раніше TotalEnergies повідомила, що її прибуток від переробки нафти у четвертому кварталі зріс більш ніж на 200%.