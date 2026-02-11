RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Лукойл" потерял контроль над НПЗ в Европе из-за санкций, но есть нюанс

Фото: "Лукойл" потерял контроль над НПЗ в Европе из-за санкций (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Французская компания TotalEnergies получила полный контроль над нефтеперерабатывающим заводом Zeeland в Нидерландах, где 45% акций принадлежат "Лукойлу". В то же время французский концерн не выкупил долю российской компании.

По словам генерального директора TotalEnergies Патрика Пуянне, концерн не выкупал 45% долю НПЗ, которая принадлежит россиянам.

Он пояснил, что действующее соглашение с "Лукойлом" позволяет компании временно самостоятельно управлять заводом. Согласно договоренностям, Total поставляет всю сырую нефть на предприятие, покрывает операционные расходы и получает всю произведенную продукцию.

"Было понятно, что "Лукойл" должен уйти... но это их дело, кому продавать", - заявил Пуянне.

Он отметил, что такая модель управления будет действовать до тех пор, пока российская компания не найдет покупателя на свою долю.

Что известно о сделке

Российская компания приобрела 45% акций Zeeland в 2009 году за около 725 млн долларов во время визита тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева в Нидерланды. Тогда сделку рассматривали как расширение энергетического влияния Москвы в Европе.

Правительство Нидерландов заявило, что решение по управлению заводом является внутренним корпоративным делом, поскольку сам НПЗ формально не находился под санкциями.

Ранее TotalEnergies сообщила, что ее прибыль от переработки нефти в четвертом квартале выросла более чем на 200%.

 

Санкции США против "Лукойла"

В октябре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла".

На этом фоне несколько европейских стран, в которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, нефтяной гигант пытался продать свои зарубежные активы швейцарскому трейдеру Gunvor. Однако компания отказалась от сделки после того, как Министерство финансов США назвало ее "марионеткой Кремля".

В январе 2026 года в компании заявили, что "Лукойл" заключил соглашение о продаже своих международных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle.

Впрочем, эту сделку еще должно согласовать Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗЛУКОЙЛ-Украина