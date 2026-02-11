"Лукойл" потерял контроль над НПЗ в Европе из-за санкций, но есть нюанс

По словам генерального директора TotalEnergies Патрика Пуянне, концерн не выкупал 45% долю НПЗ, которая принадлежит россиянам.

Он пояснил, что действующее соглашение с "Лукойлом" позволяет компании временно самостоятельно управлять заводом. Согласно договоренностям, Total поставляет всю сырую нефть на предприятие, покрывает операционные расходы и получает всю произведенную продукцию.

"Было понятно, что "Лукойл" должен уйти... но это их дело, кому продавать", - заявил Пуянне.

Он отметил, что такая модель управления будет действовать до тех пор, пока российская компания не найдет покупателя на свою долю.

Что известно о сделке

Российская компания приобрела 45% акций Zeeland в 2009 году за около 725 млн долларов во время визита тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева в Нидерланды. Тогда сделку рассматривали как расширение энергетического влияния Москвы в Европе.

Правительство Нидерландов заявило, что решение по управлению заводом является внутренним корпоративным делом, поскольку сам НПЗ формально не находился под санкциями.

Ранее TotalEnergies сообщила, что ее прибыль от переработки нефти в четвертом квартале выросла более чем на 200%.