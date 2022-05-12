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"Лукойл" купил более 400 АЗС у Shell

Фото: АЗС Shell (shell.com)
Автор: Наталия Гурковская

Российская нефтяная компания "Лукойл" стала собственником 411 АЗС и завода по производству смазочных материалов в Тверской области. Продавцом оказалась компания Shell, которая еще в марте решила уйти с российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Лукойла".

"ПАО "Лукойл" сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc (далее также Shell) о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл Нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России", - говорится в сообщении компании.

Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области.

Напомним, Shell Plc нашла обходной способ поддерживать поставки российских энергоресурсов при помощи схемы по "смешиванию" нефти, хотя публично отказалась от закупок из РФ.

Также Shell может продать китайским компаниям долю в крупном газовом проекте в России.

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ЛУКОЙЛ-УкраинаРоссийская ФедерацияShell