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Shell продолжает покупать российскую нефть и использует схему смешивания, - Bloomberg

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Суббота 09 апреля 2022 07:49
Shell продолжает покупать российскую нефть и использует схему смешивания, - Bloomberg Фото: Shell нашла способ продолжить покупки российской нефти (flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

Крупнейшая европейская нефтяная компания Shell Plc нашла обходной способ поддерживать поставки российских энергоресурсов при помощи схемы по "смешиванию" нефти, хотя публично отказалась от закупок из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Суть такого обходного маневра заключается в том, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в России, утверждает автор статьи. Так, по мнению Shell, пока остальные 50,01% поставляются из других источников, нефтяной груз технически не имеет российского происхождения.

"Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые нефтяные компании и трейдеры используют для обеспечения поставок российских энергоносителей в Европу, в то же время удовлетворяя общественное мнение, требующее прекращения субсидирование военной машины Владимира Путина", - говорится в материале.

Такой прием смешивание называют удобным инструментом для компаний, желающих все таки продолжать покупать энергоресурсы из РФ.

Отмечается, что компания Shell, чтобы разрешить смешивание с Россией, уже внесла поправки в так называемые общие положения и условия своих контрактов.

По информации издания, такая торговля осуществляется из российского Приморска в латвийский Вентспилс.

Напомним, ранее Shell заявила об отказе от закупок российской нефти и газа, а также о том, что полностью уходит с рынка РФ.

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