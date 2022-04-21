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Shell может продать китайским компаниям долю в крупном газовом проекте в России, - The Telegraph

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Украина, Четверг 21 апреля 2022 17:56
Shell может продать китайским компаниям долю в крупном газовом проекте в России, - The Telegraph Фото: Shell может продать китайским компаниям долю в Сахалин-2 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Энергетический гигант Shell ведет переговоры с китайскими компаниями о продаже своей доли в крупном российском газовом проекте на фоне санкций, введенных против Москвы в связи с ее вторжением в Украину. Компания открыта и для потенциальных покупателей за пределами Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Зарегистрированная в Лондоне компания ведет совместные переговоры с китайскими государственными нефтяными компаниями CNOOC, CNPC и Sinopec о 27,5%-ной доле в проекте по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2".

"Сахалин-2" контролируется и эксплуатируется российским газовым гигантом "Газпром". Другими участниками проекта являются японские Mitsui & Co и Mitsubishi Corp.

Обсуждения с китайскими фирмами включают возможную продажу доли Shell одной, двум или всем трем компаниям, сообщает газета, добавляя, что Shell открыта для потенциальных покупателей за пределами Китая.

В феврале Shell заявила, что прекратит все свои операции в России, включая завод по производству СПГ "Сахалин-2", после ужесточения санкций в отношении Москвы.

Ранее в этом месяце компания заявила, что спишет до 5 млрд долларов после своего решения уйти из России.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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