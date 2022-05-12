"Лукойл" купив понад 400 АЗС у Shell

Російська нафтова компанія "Лукойл" стала власником 411 АЗС та заводу з виробництва мастильних матеріалів у Тверській області. Продавцем виявилася компанія Shell, яка ще в березні вирішила піти з російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Лукойла".

"ПАТ "Лукойл" повідомляє про підписання угоди з дочірніми товариствами Shell plc (далі також Shell) про придбання 100%-ної частки в ТОВ "Шелл Нафта", що займається роздрібною реалізацією нафтопродуктів та виробництвом мастильних матеріалів у Росії", - говориться в повідомленні компанії. Активи компанії включають 411 АЗС, розташованих переважно у Центральному та Північно-Західному федеральних округах Росії, а також завод з виробництва мастильних матеріалів у Тверській області.