"Лукойл" купив понад 400 АЗС у Shell

Російська нафтова компанія "Лукойл" стала власником 411 АЗС та заводу з виробництва мастильних матеріалів у Тверській області. Продавцем виявилася компанія Shell, яка ще в березні вирішила піти з російського ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Лукойла".
"ПАТ "Лукойл" повідомляє про підписання угоди з дочірніми товариствами Shell plc (далі також Shell) про придбання 100%-ної частки в ТОВ "Шелл Нафта", що займається роздрібною реалізацією нафтопродуктів та виробництвом мастильних матеріалів у Росії", - говориться в повідомленні компанії.
Активи компанії включають 411 АЗС, розташованих переважно у Центральному та Північно-Західному федеральних округах Росії, а також завод з виробництва мастильних матеріалів у Тверській області.
Нагадаємо, раніше Shell Plc знайшла обхідний спосіб підтримувати поставки російських енергоресурсів за допомогою схеми по "змішуванню" нафти, хоча публічно відмовилася від закупівель з РФ.
Також Shell може продати китайським компаніям частку у великому газовому проекті в Росії.
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