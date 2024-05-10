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Лукашенко звільнив начальника Генштабу Білорусі

П'ятниця 10 травня 2024 20:45
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Лукашенко звільнив начальника Генштабу Білорусі Фото: Віктор Гулевич (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив з посади начальника Генерального штабу збройних сил Віктора Гулевича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teleram-канал "Пул Первого".

"Згідно з указом Лукашенка, Гулевича звільнено з військової служби в запас за віком з правом носіння військової форми одягу та відзнак", - сказано у повідомленні.

За попередніми даними, Гулевича звільнено з військової служби в запас за віком з правом носіння військової форми одягу та знаків відмінності. Він обіймав цю посаду з березня 2021 року. А з лютого 2020 року був командувачем військ Західного оперативного командування збройних сил Білорусі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними ЗМІ, в білоруському місті Осиповичі почалось будівництво військової бази. Місто знаходиться в близько 190 кілометрах від кордону з Україною. Ймовірно, там будуть зберігати ядерну зброю.

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