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Лукашенко знову заявив про небажання воювати

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П'ятниця 21 жовтня 2022 15:00
Лукашенко знову заявив про небажання воювати Фото: голова правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко вкотре заявив про небажання воювати. За його словами, республіці війна не потрібна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Ми сьогодні нікуди не збираємося йти. На сьогоднішній день жодної війни. Нам вона не потрібна", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів про приховану мобілізацію в країні.

"Треба заспокоїтися. Кожен має робити свою справу, якщо ми хочемо, щоби не було війни", - додав він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, у Білорусі триває прихована мобілізація до Збройних сил під виглядом навчальних зборів.

Вчора стало відомо, що українські військові не відкидають повторного нападу окупантів з Білорусі. Але метою у цьому випадку буде не Київ.

Також ми писали, що Росія почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери, які складуть авіаційну складову регіонального угруповання військ. Крім того, Росія планує переобладнати білоруські Су-25 під ядерну зброю.

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