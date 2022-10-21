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Лукашенко снова заявил о нежелании воевать

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Пятница 21 октября 2022 15:00
Лукашенко снова заявил о нежелании воевать Фото: глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил о нежелании воевать. По его словам, республике война не нужна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о скрытой мобилизации в стране.

"Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны", - добавил он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в Беларуси продолжается скрытая мобилизация в Вооруженные силы под видом учебных сборов.

Вчера стало известно, что украинские военные не исключают повторное нападение оккупантов с Беларуси. Но целью в данном случае будет не Киев.

Также мы писали, что Россия начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты, которые составят авиационную составляющую региональной группировки войск. Кроме того, Россия планирует переоборудовать белорусские Су-25 под ядерное оружие.

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