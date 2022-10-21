Лукашенко снова заявил о нежелании воевать

Глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил о нежелании воевать. По его словам, республике война не нужна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Белта ".

"Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о скрытой мобилизации в стране.

"Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны", - добавил он.