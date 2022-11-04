UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лукашенко знову заговорив про війну та сказав, чи збирається кидати в Україну військових

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що не планує відправляти військових воювати проти України. Він "мріє", щоб війни не було в його країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора, якого цитує "Белта".

"Сьогодні кричать: "Лукашенко хоче послати в Україну своїх військовослужбовців!" Вже тисячу двісті разів казав, що у мене таких планів немає", - заявив Лукашенко.

При цьому він сказав, що нібито насправді це "втікачі та посилають на смерть білорусів".

"Це теж чиїсь діти. Але скаржитися нема кому. Я вас туди як президент не посилав. Нам там в Україні робити нічого. І посилати воювати туди людей нам немає необхідності. Чому мене в цьому звинувачують? Тому що самі туди посилають цих хлопців", - сказав Лукашенко.

Разом з тим на питання журналіста, яка у диктатора мрія, той відповів, "щоб не було війни у Білорусі".

Нагадаємо, раніше Лукашенко вже заявляв про те, що нібито не хоче воювати. За його словами, Білорусі війна не потрібна, а білоруси мають "займатися своїми справами", щоб її не допустити.

При цьому раніше стало відомо, що до Білорусі мали прибути близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн.

Окрім того, РФ та Білорусь планують створити навчально-бойові центри спільної підготовки Збройних сил.

Також стало відомо, що Білорусь та Росія задумали нові навчання у 2023 році.

Тим часом у Генштабі вважають, спільне розгортання російських та білоруських військ наразі спрямоване на відволікання уваги та відтягування ЗСУ зі сходу та півдня. Проте у майбутньому існує загроза формування угруповування для безпосередньої агресії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусь