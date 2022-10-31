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Білорусь та Росія планують створять центри спільної підготовки військовослужбовців

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Білорусь, Понеділок 31 жовтня 2022 18:28
Білорусь та Росія планують створять центри спільної підготовки військовослужбовців Фото: Білорусь та Росія планують створити центри спільної підготовки військовослужбовців (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Білорусь та Росія планують створити навчально-бойові центри спільної підготовки військовослужбовців збройних сил. Відповідний проект угоди в понеділок, 31 жовтня схвалив глава білоруського режиму Олександр Лукашенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт голови білоруського режиму Олександра Лукашенка.

"Міністерство оборони уповноважено на проведення переговорів та підписання угоди при досягненні домовленості в межах схваленого проекту", - уточнили в прес-службі Лукашенка.

Як повідомлялося, в Білорусь прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн, про яке домовилися президент РФ Володимир Путін і глава білоруського режиму Олександр Лукашенко.

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