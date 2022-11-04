Лукашенко снова заговорил о войне и сказал, собирается ли бросать в Украину военных

"Сегодня кричат: "Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!" Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет", - заявил Лукашенко.

При этом он сказал, что якобы на самом деле это "беглецы и посылают насмерть белорусов".

"Это тоже чьи-то дети. Но жаловаться некому. Я вас туда как президент не посылал. Нам там в Украине делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят", - сказал Лукашенко.

Вместе с тем на вопрос журналиста, какая у диктатора мечта, тот ответил, "каб не было войны в Беларуси".

Напомним, ранее Лукашенко уже заявлял о том, что якобы не хочет воевать. По его словам, Беларуси война не нужна, а белорусы должны "заниматься своими делами", чтобы ее не допустить.

При этом ранее стало известно, что в Беларусь должны прибыть около 9 тысяч русских солдат в рамках совместного развертывания войск двух стран.

Кроме того, РФ и Беларусь планируют создать учебно-боевые центры совместной подготовки Вооруженных сил.

Также стало известно, что Беларусь и Россия задумали новые учения в 2023 году.

Между тем в Генштабе считают, что совместное развертывание российских и белорусских войск сейчас направлено на отвлечение внимания и оттягивание ВСУ с востока и юга. Однако в будущем существует угроза формирования группировки для непосредственной агрессии против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.