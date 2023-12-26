Лукашенко заявил, что Беларусь уже получила все обещанное ядерное оружие от РФ

Диктатор Александр Лукашенко заявил, что все российское ядерное оружие, которое планировали поставить в Беларусь, уже якобы находится в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало" .

"Давно. Я ведь говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии", - сказал Лукашенко.

Отвечая на вопрос, когда ближайшие военные учения, он отметил о ежедневной военной подготовке.

"Даже бывшие оставшиеся у нас "вагнеровцы" работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт", - заявил белорусский диктатор.