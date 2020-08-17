Лукашенко заявил о звонке от Меркель, в Германии - отрицают

Канцлер Германии Ангела Меркель не проводила какие бы то ни было телефонные переговоры с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко с 9 августа. Ранее Лукашенко заявил, что в воскресенье, 16 августа, ему звонила Ангела Меркель и хотела "поговорить".

Об этом заявил в понедельник представитель правительства ФРГ, комментируя информацию о звонке Меркель Лукашенко, передает агентство Reuters.

"Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов", - отметили в германском кабмине.

Ранее Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что в воскресенье ему звонила Ангела Меркель и хотела "поговорить". Видеофрагмент разговора показал в вечернем эфире телеканал Беларусь-1.

"Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти – Науседа (президент Литвы - ред.), там и прочие...мы хотим поговорить....Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока", - заявил Лукашенко.

Напомним, что пресс-служба литовского президента сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

Ранее президент Германии обратился к Лукашенко с призывом прекратить насилие.

Отметим, 9 августа в Беларуси вспыхнули массовые протесты после президентских выборов, на которых Александр Лукашенко одержал победу, официально получив более 80% поддержки.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел Беларуси уже признало, что в ходе подавления акций силовики открывали стрельбу на поражение.

Сам Лукашенко считает, что основу протестов в Беларуси составляют безработные и люди с криминальным прошлым.