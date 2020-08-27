Правозащитники заявили о задержании более 150 человек в Минске

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Во время сегодняшней акции протеста в Минске белорусские силовики задержали более 150 человек. Среди задержанных митингующие и журналисты.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

По информации правозащитников, сейчас известно о задержании по меньшей мере 153 человек. Среди задержанных журналисты "Радио Свобода", фотограф агентства Onliner, журналисты TUT.BY, "БелаПАН", DW и BBC, а также корреспондент польского телеканала TVN.

Кроме того, как пишут правозащитники, силовики задержали граждан Российской Федерации и Швеции.

Напомним, сегодня в Минске задержали несколько десятков журналистов; в МВД Белоруссии утверждают, что их не задерживали, но доставили в РУВД для проверки документов.

Кроме того, белорусская милиция открыла более 230 уголовных дел за участие несовершеннолетних в акциях протеста.

Добавим, Лукашенко пригрозил службой в армии студентам, которые выходят на акции протеста.