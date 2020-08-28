Лукашенко заявив, що "вакханалія" з протестами в Білорусі закінчується

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "вакханалія" з протестами в країні закінчується. Він заявив, що зараз настав час займатися економікою.

Про це повідомляє ТАСС.

Так, у п'ятницю глава Білорусі здійснив робочу поїздку на підприємство ТОВ "Савушкін-Орша".

"Вакханалія" з протестами в Білорусі закінчується, прийшов час займатися економікою ", - сказав Лукашенко.

Глава Білорусі заявив, що за свою думку "ламати людей" не будуть.

"Ось журналісти стоять. У них у половини може бути своя думка, але вони ж не ходять по вулицях і не дістають країну в той час, як гусениці брязкають за межами", - сказав він.

Відзначимо, в четвер, 27 серпня, після 19:00 на площі Незалежності в Мінську знову стався розгін мирної акції протесту і затримання. Так, у столиці Білорусі затримали 212 осіб, а в регіонах - ще п'ять.

За даними Білоруської асоціації журналістів, на акціях у четвер затримали близько 50 представників як місцевих, так і іноземних ЗМІ: "БелТА", БелаПАН, TUT.BY, "Наша Нiва", Белсат, Reuters, AP, DW, BBC, AFP.

При цьому в прес-службі Міністерства внутрішніх справ республіки підкреслювали, що журналістів не затримували, а доставили для перевірки документів.

Нагадаємо, увечері в четвер було відомо про затримання понад 150 учасників акцій протесту в Білорусі, серед яких були і журналісти.

Як писало РБК-Україна, білоруська міліція відкрила понад 230 кримінальних справ за участь неповнолітніх в акціях протесту.