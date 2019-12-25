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Лукашенко заявив, що Україна сама дала Росії привід для агресії

Новини » В світі     25.12.2019 - 13:56
Лукашенко заявив, що Україна сама дала Росії привід для агресії
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

За його словами, в Україні "почали душити росіян"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна сама дала привід для Росії агресії і початку збройного конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Москви".

За його словами, Україна підставилася тим, що нібито "почала душити росіян" на своїй території.

"Україна в якійсь мірі підставилася. Росіян почали душити, мова там і інше - ну, питань, яких не повинно бути в Україні. Хай там як не було, я не виправдовую зараз Росію. Я не дорікаю Україну. Але як би там не було, Україна хоч і маленький, але дала привід для цього зіткнення", - сказав білоруський лідер.

Він також повідомив, що українці не змогли відповісти на його питання, як вони відстоювали Крим у 2014 році.

"Я їх запитую, ви мене не душіть, ви мені скажіть, як ви захищали Крим? Як ви його захищали? Скільки там українців загинуло за цю святу українську, як вони кажуть, землю?", - резюмував Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявив, що питання об'єднання Білорусі та Російської Федерації повинні вирішувати народи двох країн. При цьому він не боїться виборів загального президента союзної держави.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко заявив, що РФ напала на Україну через скасування мовного закону Колесніченка-Ківалова у 2014 році.

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Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьагресія РФ
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