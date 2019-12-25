Нардеп от "Слуги народа" заявил, что РФ напала на Украину из-за отмены языкового закона

Фото: Алексей Устенко (из открытых источников)

По его словам, нападение России было спровоцировано отменой языкового закона Колесниченко-Кивалова в 2014 году

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что Россия напала на Украину в 2014 году из-за закона о языке. Об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ" во вторник, 24 декабря.

Так, по словам Устенко, вторжение России на территорию Крыма и Донбасса было якобы спровоцировано отменой языкового закона.

"В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация зашла в Крым", - сказал депутат от "Слуги народа".

Депутат от Слуги Народа Устенко заявил, что Россия напала на Украину из-за закона об языке. Вчера в эфире телеканала НАШ господин Устенко сначала говорил, что какая же плохая прошлая власть, потому что она отказалась покупать газ у России напрямую. А потом сказал, что из-за действий Украины Россия начала войну. Такие заявления даже ОПЗЖ себе не позволяет. Но раз «слуги народа» постепенно становятся «слугами Путина», то придется им кое-что напомнить. Путин раздает свои медали за Крым датированные 20 февраля, когда еще Янукович сидел на Банковой и никакого закона об языке не было и в помине. Закон об языке ветировал Турчинов. Ну а если вы так верите, что Украина начала войну, то наверное вам стоит быть депутатом в Думе, а не в Раде. Опубліковано Олексієм Гончаренком Середа, 25 грудня 2019 р.

Напомним, в феврале 2014 года Верховная рада отменила языковой закон Колесниченко-Кивалова, который давал официальный статус русскому языку. "За" проголосовали 232 народных депутата. Тогда это вызвало большой резонанс на востоке, юге Украины и в Крыму. В итоге спикер Александр Турчинов не стал подписывать эту отмену, а поручил Раде разработать новый законопроект.

Языковой закон Колесниченко-Кивалова был принят летом 2012 года при власти Виктора Януковича и вызвал волну протестов, в частности акцию голодовки под "Украинским домом" в Киеве. Общественность считала, что он предоставляет привилегии российскому языку и разъединяет Украину.