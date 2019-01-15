Лукашенко заявил об угрозе для Беларуси с Востока и Запада

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко считает, что ближайшие два года станут особыми для Беларуси

В ближайшие два года Беларусь будет сталкиваться с угрозами для своей независимости с Востока и Запада. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает РБК-Украина со ссылкой на tut.by.

По его словам, 2019 и 2020 годы будут "особыми, насыщенными политическими событиями". Лукашенко подчеркнул, что страна будет "и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета".

"Я уже об этом говорил. Мы должны быть к этому готовы. Но запомните: никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно. Белорусы заслужили нормальную жизнь. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен. Это наиважнейшая задача для всех", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе. Он также подчеркнул, что об объединении двух государств речи не идет.

Накануне Лукашенко назвал "недоразумением" боевые действия на Донбассе.