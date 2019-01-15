ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Лукашенко заявил об угрозе для Беларуси с Востока и Запада

Новости » Политика    15.01.2019 - 15:22
Лукашенко заявил об угрозе для Беларуси с Востока и Запада
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко считает, что ближайшие два года станут особыми для Беларуси

В ближайшие два года Беларусь будет сталкиваться с угрозами для своей независимости с Востока и Запада. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает РБК-Украина со ссылкой на tut.by.

По его словам, 2019 и 2020 годы будут "особыми, насыщенными политическими событиями". Лукашенко подчеркнул, что страна будет "и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета".

"Я уже об этом говорил. Мы должны быть к этому готовы. Но запомните: никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно. Белорусы заслужили нормальную жизнь. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен. Это наиважнейшая задача для всех", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе. Он также подчеркнул, что об объединении двух государств речи не идет.

Накануне Лукашенко назвал "недоразумением" боевые действия на Донбассе.

 

Медведев советует Беларуси "ценить поддержку" со стороны РФ Евросоюз в очередной раз призывает Беларусь отменить смертную казнь
Новости Украины Беларусьнезависимость
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь