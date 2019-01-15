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Лукашенко заявив про загрозу для Білорусі зі Сходу і Заходу

Новини » Політика    15.01.2019 - 15:22
Лукашенко заявив про загрозу для Білорусі зі Сходу і Заходу
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко вважає, що найближчі два роки стануть особливими для Білорусі

В найближчі два роки Білорусь буде стикатися з загрозами для своєї незалежності зі Сходу і Заходу. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає РБК-Україна з посиланням на tut.by.

За його словами, 2019 і 2020 роки будуть "особливими, насичені політичними подіями". Лукашенко підкреслив, що країна буде "і ліворуч, і праворуч, і на Заході, і на Сході піддана серйозній ревізії на предмет суверенітету".

"Я вже про це говорив. Ми маємо бути до цього готові. Але запам'ятайте: ніхто нас не зрушить з місця, якщо ми будемо працювати ефективно. Білоруси заслужили нормальне життя. І ми обов'язково маємо, зберігши незалежність і суверенітет, покращити життя наших людей. В іншому випадку нікому цей суверенітет буде не потрібен. Це найважливіше завдання для всіх", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що союз Білорусі та Росії може розвиватися тільки на рівноправній основі. Він також підкреслив, що про об'єднання двох держав мови не йде.

Напередодні Лукашенко назвав "непорозумінням" бойові дії на Донбасі.

 

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