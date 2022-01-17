Лукашенко заявил о стягивании "украинских радикалов" к границе. СБУ опровергает

Отметим, сегодня Лукашенко заявил, что Украина продолжает наращивать силы на границе, якобы сосредотачивая подразделения из "националистов-радикалов".

"Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами", - заявил он.

РБК-Украина обратилось за комментарием в СБУ, которая опровергла заявления Лукашенко.

"Отдельно подчеркиваем: манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы "похлеще, чем натовские военнослужащие" не соответствуют действительности, являются политической манипуляцией и частью информационной войны против Украины", - отметили в СБУ.