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Лукашенко заявил о стягивании "украинских радикалов" к границе. СБУ опровергает

Автор: Владислав Красинский

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил о том, что Украина якобы стягивает "радикалов" к белорусской границе. Служба безопасности Украины опровергает его заявление.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе СБУ.

Отметим, сегодня Лукашенко заявил, что Украина продолжает наращивать силы на границе, якобы сосредотачивая подразделения из "националистов-радикалов".

"Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами", - заявил он.

РБК-Украина обратилось за комментарием в СБУ, которая опровергла заявления Лукашенко.

"Отдельно подчеркиваем: манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы "похлеще, чем натовские военнослужащие" не соответствуют действительности, являются политической манипуляцией и частью информационной войны против Украины", - отметили в СБУ.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о необходимости совместных учений России и Беларуси, в том числе на украинском направлении.

Позже стало известно, что Беларусь и РФ проведут внезапную проверку сил реагирования Союзного государства.

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