Лукашенко заявив про стягування "українських радикалів" до кордону. СБУ спростовує

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко заявив про те, що Україна нібито стягує "радикалів" до білоруського кордону. Служба безпеки України спростовує його заяву.
Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі СБУ.
Зазначимо, сьогодні Лукашенко заявив, що Україна продовжує нарощувати сили на кордоні, нібито зосереджуючи підрозділи з "націоналістів-радикалів".
"Це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що будуть боротися з мігрантами", - заявив він.
РБК-Україна звернулося за коментарем до СБУ, яка спростувала заяви Лукашенка.
"Окремо підкреслюємо: маніпулятивні заяви прокремлівських політиків і представників держав-сателітів РФ про нібито нарощування Україною поблизу власної кордону "націоналістів-радикалів", які нібито "похлєщє, ніж натовські солдати" не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією і частиною інформаційної війни проти України", - зазначили в СБУ.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про необхідність спільних навчань Росії та Білорусі, в тому числі на українському напрямку.
Пізніше стало відомо, що Білорусь і РФ проведуть раптову перевірку сил реагування Союзної держави.