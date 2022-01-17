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Лукашенко заявив про стягування "українських радикалів" до кордону. СБУ спростовує

Автор: Владислав Красінський

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко заявив про те, що Україна нібито стягує "радикалів" до білоруського кордону. Служба безпеки України спростовує його заяву.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі СБУ.

Зазначимо, сьогодні Лукашенко заявив, що Україна продовжує нарощувати сили на кордоні, нібито зосереджуючи підрозділи з "націоналістів-радикалів".

"Це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що будуть боротися з мігрантами", - заявив він.

РБК-Україна звернулося за коментарем до СБУ, яка спростувала заяви Лукашенка.

"Окремо підкреслюємо: маніпулятивні заяви прокремлівських політиків і представників держав-сателітів РФ про нібито нарощування Україною поблизу власної кордону "націоналістів-радикалів", які нібито "похлєщє, ніж натовські солдати" не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією і частиною інформаційної війни проти України", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про необхідність спільних навчань Росії та Білорусі, в тому числі на українському напрямку.

Пізніше стало відомо, що Білорусь і РФ проведуть раптову перевірку сил реагування Союзної держави.

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Олександр ЛукашенкоСлужба безпеки УкраїниБілорусь