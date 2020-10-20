Найдем каждого: Лукашенко заявил о новой тактике в отношении протестующих

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что власть страны изменила тактику в отношении участников проходящих в Минске акций протеста против результатов президентских выборов 9 августа. Ранее силовики угрожали применением оружия.

Об этом пишет "Белта".

"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя нагло. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", - заявил Лукашенко.

Отметим, ранее в МВД Беларуси назвали протестующих в стране фашистами, и что по-настоящему силу против демонстрантов силовики еще не применяли.

Кроме этого, ранее о готовности применять огнестрельное оружие против мирных протестующих заявляли в милиции Минска. В МВД пообещали "гуманно" применять оружие против демонстрантов.

Напомним, позавчера в Беларуси прошел "Партизанский марш" в ходе которого, по данным правозащитников, задержали не менее 230 человек.