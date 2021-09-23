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Лукашенко заявил, что на промышленных предприятиях Беларуси нашли "шпионов Запада"

Автор: Инна Собора

Александр Лукашенко заявил о шпионах на промышленных предприятиях Беларуси. Они якобы работают на Запад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

По его словам, уже выявили нескольких шпионов.

"Сядут, и надолго. Это я прямо говорю. Но, тем не менее, мы их должны видеть. Единицы, но еще остались", - заявил Лукашенко.

По его словам, "шпионы" - это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию.

"Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите особое внимание директоров и сами смотрите за этими процессами", - поручил Лукашенко.

Ранее Лукашенко намекнул на территориальные претензии к Польше и Литве.

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Александр ЛукашенкоБеларусь