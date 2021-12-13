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Лукашенко заявил о планах создать с Путиным новый "Советский Союз"

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Минск, Понедельник 13 декабря 2021 18:29
Лукашенко заявил о планах создать с Путиным новый "Советский Союз" Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко заявил, что союз России и Беларуси будет мощнее Евросоюза. По его словам, при создании нового объединения учтут все ошибки ЕС и возьмут все лучшее из Советского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью турецкой телерадиокомпании TRT, выдержки из которого публикует "БелТА".

"Этот союз (России и Беларуси - ред.) будет более продвинутым и стабильным", - сказал Лукашенко.

Он пояснил, что при создании этого союза учтут все ошибки Евросоюза и возьмут на вооружение положительный опыт европейцев. Лукашенко также вспомнил о Советском союзе.

"Мы ведь вышли из единого государства - из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали", - сказал он.

Лукашенко добавил, что при создании союза России и Беларуси нужно оставить положительное из советского прошлого. По его словам, это сделает новое объединение более мощным, продуманным и продвинутым.

Говоря о сроках создания союза России и Беларуси Лукашенко отметил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным не ставят перед собой никаких сроков - 2025, 2030 или какой-нибудь год. "Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы", - резюмировал он.

Напомним, ранее Лукашенко назвал идею вхождения Беларуси в состав России выдумкой коллективного Запада.

О том, чем грозит Украине интеграция России и Беларуси в рамках "Союзного государства" - в материале РБК-Украина.

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