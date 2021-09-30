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Лукашенко о вхождении Беларуси в состав России: выдумка коллективного Запада

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Минск, Четверг 30 сентября 2021 16:24
Лукашенко о вхождении Беларуси в состав России: выдумка коллективного Запада Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко называет идею вхождения Беларуси в состав Российской Федерации выдумкой коллективного Запада. Тем не менее белорусская армия стала основой общей военной группировки на западном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNN, выдержки из которого публикует Telegram-канал "Пул Первого".

"Это (присоединение Беларуси к России, - ред.) абсолютная глупость. Мы с Путиным достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного. Такой вопрос повестки дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада", - заявил Лукашенко.

По его словам, Россия и Беларусь создали на западном направлении фактически единую армию, основой которой является белорусская армия.

"И в случае конфликта нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать", - добавил он.

Напомним, ранее у президента России Владимира Путина говорили, что на сегодня нет планов по объединению Беларуси с Российской Федерацией.

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Александр Лукашенко Российская Федерация Беларусь
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