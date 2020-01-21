Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявил, что будет решать этот вопрос

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко отметил, что Беларусь не может в полном объеме заменить российскую нефть, но его страна стремится к диверсификации поставок. По его словам, необходимо, чтобы 30-40% сырья Беларусь покупала у России, 30% завозить с Балтики и 30% - через Украину.

"Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - сказал он.

Напомним, Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти после недоговоренностей о транзите российской нефти. Пока неизвестно будет возможность закупки Минском норвежской нефти на перспективу.

РБК-Украина писало, что Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года из-за прекращения поставок российской нефти в страну. В пресс-службе отметили, что речь идет о временной приостановке экспорта нефтепродуктов, назвав качестве причины прекращение поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.