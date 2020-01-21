ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лукашенко заявив про відмову Росії дозволити поставки нафти з Казахстану

Новини » Політика     21.01.2020 - 13:22
Лукашенко заявив про відмову Росії дозволити поставки нафти з Казахстану
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявив, що буде вирішувати це питання

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія не дає згоди на поставки нафти з Казахстану. Про це повідомляє БелТА.

Лукашенко зазначив, що Білорусь не може в повному обсязі замінити російську нафту, але його країна прагне до диверсифікації поставок. За його словами, необхідно, щоб 30-40% сировини Білорусь купувала у Росії, 30% завозити з Балтики і 30% - через Україну.

"Дивно: наш союзник не дає згоди на поставку нафти від нашого іншого союзника. Що ж, така ситуація зараз по поставкам нафти, і ми повинні з цим розібратися", - сказав він.

Нагадаємо, Білорусь закупила 80 тисяч тонн норвезької нафти після недомовленостей про транзит російської нафти. Поки невідомо чи буде можливість закупівлі Мінськом норвезької нафти на перспективу.

РБК-Україна писало, що Білорусь призупинила експорт нафтопродуктів з 1 січня 2020 року через припинення поставок російської нафти в країну. У прес-службі зазначили, що мова йде про тимчасове призупинення експорту нафтопродуктів, назвавши як причину припинення поставок російської нафти на нафтопереробні заводи Білорусі

Путін пропонує обирати президента РФ не більше ніж на два терміни На Донбасі дітям-сиротам видають російські паспорти
Новини України Російська ФедераціяБілорусьКазахстан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся