Лукашенко заявив про відмову Росії дозволити поставки нафти з Казахстану

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявив, що буде вирішувати це питання

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія не дає згоди на поставки нафти з Казахстану. Про це повідомляє БелТА.

Лукашенко зазначив, що Білорусь не може в повному обсязі замінити російську нафту, але його країна прагне до диверсифікації поставок. За його словами, необхідно, щоб 30-40% сировини Білорусь купувала у Росії, 30% завозити з Балтики і 30% - через Україну.

"Дивно: наш союзник не дає згоди на поставку нафти від нашого іншого союзника. Що ж, така ситуація зараз по поставкам нафти, і ми повинні з цим розібратися", - сказав він.

Нагадаємо, Білорусь закупила 80 тисяч тонн норвезької нафти після недомовленостей про транзит російської нафти. Поки невідомо чи буде можливість закупівлі Мінськом норвезької нафти на перспективу.

РБК-Україна писало, що Білорусь призупинила експорт нафтопродуктів з 1 січня 2020 року через припинення поставок російської нафти в країну. У прес-службі зазначили, що мова йде про тимчасове призупинення експорту нафтопродуктів, назвавши як причину припинення поставок російської нафти на нафтопереробні заводи Білорусі