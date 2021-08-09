Лукашенко заявил об "очень скором" уходе с поста президента Беларуси

Александр Лукашенко на встрече с журналистами призвал не гадать, когда он уйдет с поста президента Беларуси. При этом он заявил, что произойдет это очень скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко во время прямой линии .

"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", - сказал он.

Лукашенко добавил, что не "вцепился посиневшими пальцами в кресло". "Нет. После меня придут люди, даже очень скоро", - отметил он.

Отвечая на вопрос о возможном преемнике Лукашенко сказал, что президентом Беларуси станет тот, кого изберет народ страны. При этом он подчеркнул, что со своей позицией в этом вопросе не определился.