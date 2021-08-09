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Лукашенко заявив про "дуже швидкий" відхід з поста президента Білорусі

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Мінськ, Понеділок 09 серпня 2021 15:16
Лукашенко заявив про "дуже швидкий" відхід з поста президента Білорусі Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Олександр Лукашенко на зустрічі з журналістами закликав не гадати, коли він піде з поста президента Білорусі. При цьому він заявив, що відбудеться це дуже скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенка під час прямої лінії..

"Не треба гадати, коли піде Лукашенко і так далі. Дуже скоро", - сказав він.

Лукашенко додав, що не "вчепився посинілими пальцями в крісло". "Ні. Після мене прийдуть люди, навіть дуже скоро", - зазначив він.

Відповідаючи на питання про можливого наступника Лукашенко сказав, що президентом Білорусі стане той, кого обере народ країни. При цьому він підкреслив, що зі своєю позицією в цьому питанні не визначився.

Нагадаємо, в лютому Лукашенко заявив, що нинішні президентські повноваження занадто важкі для однієї людини і доручив розподілити їх у новій Конституції Білорусі.

Відзначити, наприкінці липня йому представили проєкт конституції, але він його не влаштував.

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Олександр Лукашенко Білорусь
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