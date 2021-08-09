Лукашенко заявив про "дуже швидкий" відхід з поста президента Білорусі

Олександр Лукашенко на зустрічі з журналістами закликав не гадати, коли він піде з поста президента Білорусі. При цьому він заявив, що відбудеться це дуже скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенка під час прямої лінії ..

"Не треба гадати, коли піде Лукашенко і так далі. Дуже скоро", - сказав він.

Лукашенко додав, що не "вчепився посинілими пальцями в крісло". "Ні. Після мене прийдуть люди, навіть дуже скоро", - зазначив він.

Відповідаючи на питання про можливого наступника Лукашенко сказав, що президентом Білорусі стане той, кого обере народ країни. При цьому він підкреслив, що зі своєю позицією в цьому питанні не визначився.