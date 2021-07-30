Лукашенко не устроил проект Конституции Беларуси: он вернул его на доработку

Главе белорусского режима Александру Лукашенко представили проект Конституции Беларуси. Однако он его не устроил. Лукашенко отправил документ на доработку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство БелТА .

"Замечаний аж на 170 листов", - цитирует издание заявление Лукашенко, сделанное им на встрече с активом вертикали местной власти.

Лукашенко также заявил, что вернул проект на доработку и поручил привести его текст в соответствие до чтения на уровне главы государства. Что именно он имел в виду, издание не уточняет.

"Потом вместе со мной, мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. Затем вынесем на всенародное обсуждение - пусть люди ознакомятся", - сказал Лукашенко, добавив, что референдум по конституции пройдет не позже февраля.