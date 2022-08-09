ua ru
Вт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лукашенко заявил, что Беларуси "ни в коем случае нельзя уходить с рынка ЕС"

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 18:11
Лукашенко заявил, что Беларуси "ни в коем случае нельзя уходить с рынка ЕС" Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларуси даже в условиях санкций следует продвигать свою продукцию на рынках стран Европейского союза.

Об этом заявил глава белорусского режима Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

Лукашенко считает неправильным сотрудничество Беларуси исключительно с "дружественными странами".

"Нам ни в коем случае нельзя уходить из Евросоюза. Это наш ближайший сосед. Мы половину там, по-моему, работали по экспорту. С ними надо работать. Бешенство политиков уже уходит на задний план. Бизнес есть бизнес", - сказал он.

Лукашенко считает, что европейские страны заинтересованы в минеральных удобрениях и нефтепродуктах, которыми располагает Беларусь.

"Может быть, мы недостаточно активны в продвижении своей продукции в этих условиях на те рынки. Если они нуждаются в наших товарах, они также ищут пути приобрести... Наоборот, туда надо идти, создавая новые цепочки для того, чтобы торговать", - заявил он.

Напомним, Лукашенко заявлял, что нарушение стабильности в Беларуси может привести к серьезным последствиям, которые будут хуже, чем война в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Александр Лукашенко
NEWS
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
DAILY
Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины