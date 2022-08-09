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Лукашенко заявив, що Білорусі "ні в якому разі не можна йти з ринку ЄС"

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Вівторок 09 серпня 2022 18:11
Лукашенко заявив, що Білорусі "ні в якому разі не можна йти з ринку ЄС" Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Білорусі навіть в умовах санкцій слід просувати свою продукцію на ринках країн Європейського Союзу.

Про це заявив глава білоруського режиму Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

Лукашенко вважає неправильним співробітництво Білорусі виключно з "дружніми країнами".

"Нам ні в якому разі не можна йти з Євросоюзу. Це наш найближчий сусід. Ми половину там, по-моєму, працювали з експорту. З ними треба працювати. Сказ політиків вже йде на задній план. Бізнес є бізнес", - сказав він.

Лукашенко вважає, що європейські країни зацікавлені в мінеральних добривах і нафтопродуктах, якими володіє Білорусь.

"Можливо, ми недостатньо активні в просуванні своєї продукції в цих умовах на ті ринки. Якщо вони потребують наших товарів, вони також шукають шляхи придбання... Навпаки, туди треба йти, створюючи нові ланцюжки для того, щоб торгувати", - заявив він.

Нагадаємо, Лукашенко заявляв, що порушення стабільності в Білорусі може призвести до серйозних наслідків, які будуть гірші, ніж війна в Україні.

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Білорусь Олександр Лукашенко
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