Будет хуже, чем в Украине. Лукашенко дал прогноз по Беларуси
Нарушение стабильности в Беларуси может привести к серьезным последствиям, которые будут похуже, чем война в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы белорусского режима Александра Лукашенко, передает БелТА.
По его словам как только в белорусском обществе нарушится стабильность, стране сразу же "помогут".
"Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация, - сказал он. - Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся".
Ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы сама "поджигает боевыми вертолетами" собственные поля. Для создания так называемой "устрашающей картинки".
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