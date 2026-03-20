Лукашенко заговорил о "большой сделке" с Трампом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко во время общения с журналистами.

По его словам, американцы во время переговоров от имени Трампа предложили заключить "большую сделку", в которой будет освещен ряд вопросов, стоящих на повестке дня переговоров между странами.

Документ якобы включает освобождение заключенных, возобновление работы посольства США в Беларуси и вопрос ядерных материалов.

"Я что, буду отказываться? Не то, чтобы я уже там счастлив. Но для Беларуси это важно, и для меня в том числе. Поэтому я сказал: "Я это нормально воспринимаю. Передайте Дональду, что я согласен подготовить это большое соглашение", - сказал Лукашенко.

Диктатор добавил, что Беларусь определила свои интересы и направила США соответствующие предложения. Они прорабатываются.