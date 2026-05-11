Лукашенко заговорив про "наземну операцію": що означають слова диктатора

За словами Лукашенка, білоруська влада планує проаналізувати рівень технічного оснащення армії.

"Без оснащення військ сучасним озброєнням вирішити завдання оборони неможливо. Ми повинні мати зброю, якою можемо скористатися, з якою вміємо поводитися", - сказав він.

Диктатор також зазначив, що армія Білорусі має враховувати особливості власної території як потенційного театру бойових дій.

Він додав, що сучасні війни неможливо виграти тільки за допомогою авіаударів і ракетних атак. Як приклад він навів конфлікти на Близькому Сході.

"Останні конфлікти про це говорять. Припустімо, що збройне зіткнення Ірану, Ізраїлю та США що показало? Бомбили, закидали бомбами та ракетами... І що перемогли? Ні. Без наземної операції нікуди", - заявив Лукашенко.

Маніпуляції в мережі

На тлі заяву білоруського диктатора у мережі з'явилися заяви щодо нібито підготовки ним наземної операції. Вони є маніпулятивними і не відповідають дійсності, заявили у ЦПД.

"Лукашенко не готує ніяку наземну операцію. Такої заяви не було, також в Білорусі немає сил, здатних проводити зараз наземну операцію. Все, що робить Білорусь зараз - імітує якусь бурхливу діяльність, включно з інформаційними хвилями", - наголосив Коваленко.

Він додав, що будь-які агресивні дії призведуть до поганих наслідків для самої Білорусі. Керівник ЦПД зауважив, що Україна стежить за ситуацією і готова до будь-якого розвитку подій.