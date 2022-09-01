Лукашенко заговорил о ядерном оружии. Попросит у РФ при одном условии

Фото: Лукашенко может попросить у России ядерное оружие (kremlin.ru)

Беларусь попросит ядерное оружие у России, если американцы перебросят свои ядерные боеголовки в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правящего режима Беларуси Александра Лукашенко.

"Беларусь поставит вопрос о обладании российским ядерным оружием в случае агрессии и продвижения американского ядерного оружия в Польшу", - сказал Лукашенко во время открытого урока, который проходит по случаю Дня знаний во Дворце республики в Минске.