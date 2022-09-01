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Лукашенко заговорил о ядерном оружии. Попросит у РФ при одном условии

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Минск, Четверг 01 сентября 2022 15:04
Лукашенко заговорил о ядерном оружии. Попросит у РФ при одном условии Фото: Лукашенко может попросить у России ядерное оружие (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Беларусь попросит ядерное оружие у России, если американцы перебросят свои ядерные боеголовки в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правящего режима Беларуси Александра Лукашенко.

"Беларусь поставит вопрос о обладании российским ядерным оружием в случае агрессии и продвижения американского ядерного оружия в Польшу", - сказал Лукашенко во время открытого урока, который проходит по случаю Дня знаний во Дворце республики в Минске.

Напомним, ранее Лукашенко пригрозил Западу ядерным оружием, заявив, что военная авиация Беларуси уже переоборудована под возможность его несения.

Также он заверил, что не планирует нападение на Украину. По его словам, Беларусь не будет обстреливать украинские города.

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Александр Лукашенко Беларусь Ядерное оружие Российская Федерация
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