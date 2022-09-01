Лукашенко заговорив про ядерну зброю. Попросить у РФ за однієї умови

Фото: Лукашенко може попросити у Росії ядерну зброю (kremlin.ru)

Білорусь попросить ядерну зброю у Росії, якщо американці перекинуть свої ядерні боєголовки до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правлячого режиму Білорусі Олександра Лукашенка.

"Білорусь поставить питання про володіння російською ядерною зброєю в разі агресії і просування американської ядерної зброї до Польщі", - сказав Лукашенко під час відкритого уроку, який проходить з нагоди Дня знань у Палаці Республіки в Мінську.