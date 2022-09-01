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Лукашенко заговорив про ядерну зброю. Попросить у РФ за однієї умови

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Мінськ, Четвер 01 вересня 2022 15:04
Лукашенко заговорив про ядерну зброю. Попросить у РФ за однієї умови Фото: Лукашенко може попросити у Росії ядерну зброю (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Білорусь попросить ядерну зброю у Росії, якщо американці перекинуть свої ядерні боєголовки до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правлячого режиму Білорусі Олександра Лукашенка.

"Білорусь поставить питання про володіння російською ядерною зброєю в разі агресії і просування американської ядерної зброї до Польщі", - сказав Лукашенко під час відкритого уроку, який проходить з нагоди Дня знань у Палаці Республіки в Мінську.

Нагадаємо, раніше Лукашенко пригрозив заходу ядерною зброєю, заявивши, що військова авіація Білорусі вже переобладнана під можливість його несення.

Також він запевнив, що не планує напад на Україну. За його словами, Білорусь не буде обстрілювати українські міста.

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Олександр Лукашенко Білорусь Ядерна зброя Російська Федерація
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