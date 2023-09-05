Лукашенко заборонив видавати паспорти білорусам за кордоном

Білоруські дипломатичні місії більше не видаватимуть паспорти білорусам, які постійно проживають за кордоном. Обміняти паспорт або продовжити його термін дії теж буде не можна.

Раніше білоруси, які постійно проживають за межами Білорусі та перебувають на консульському обліку, могли отримати або обміняти паспорт у посольствах і консульствах.

Тепер це можна буде робити тільки "в органах внутрішніх справ за місцем останньої реєстрації за місцем проживання". Що стосується біометричних паспортів, то, крім ОВС, їх мінятимуть ще й у МЗС, але теж виключно на території Білорусі.

Документи тих, хто вже подав документи про отримання нового паспорта за кордоном - розглядатимуть у колишньому порядку.

Крім того, новим указом Лукашенка вилучено пункт про право дипломатичного представництва або консульської установи продовжувати термін дії паспортів, які перебувають за кордоном, а також обмінювати їх.

Уряду Білорусі у тримісячний строк доручено забезпечити приведення нормативних правових актів у відповідність із цим указом і вжити інших заходів щодо його реалізації.

Указ поки що офіційно не опубліковано. Він набуде чинності після офіційного опублікування на Національному правовому інтернет-порталі.

Масовий виїзд білорусів з країни

Нагадаємо, що в 2021 році тисячі білорусів були змушені виїхати з країни, рятуючись від політичних репресій, пов'язаних з фальсифікацією президентських виборів.

Кількість білорусів, що були змушені покинути батьківщину і переїхати точно невідомо. Швидше за все, мова йшла про десятки тисяч осіб. Багато з них використовують Україну як проміжну зупинку на шляху до Польщі чи Литви - два найбільших на той час центри білоруської еміграції.

Детальніше про те, як відбувалась евакуація білорусів, та як проходить їх життя в Україні можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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