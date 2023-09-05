Лукашенко запретил выдавать паспорта белорусам за границей

Белорусские дипломатические миссии больше не будут выдавать паспорта белорусам, постоянно проживающим за границей. Обменять паспорт или продлить его срок действия тоже будет нельзя.

Ранее белорусы, постоянно проживающие за пределами Беларуси и состоящие на консульском учете, могли получить или обменять паспорт в посольствах и консульствах.

Теперь это можно будет делать только "в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства". Что касается биометрических паспортов, то, кроме ОВД, их будут менять еще и в МИД, но тоже исключительно на территории Беларуси.

Документы тех, кто уже подал документы о получении нового паспорта за рубежом - будут рассматривать в прежнем порядке.

Кроме того, новым указом Лукашенко изъят пункт о праве дипломатического представительства или консульского учреждения продлевать срок действия паспортов, находящихся за рубежом, а также обменивать их.

Правительству Беларуси в трехмесячный срок поручено обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с этим указом и принять другие меры по его реализации.

Указ пока официально не опубликован. Он вступит в силу после официального опубликования на Национальном правовом интернет-портале.

Массовый выезд белорусов из страны

Напомним, что в 2021 году тысячи белорусов были вынуждены уехать из страны, спасаясь от политических репрессий, связанных с фальсификацией президентских выборов.

Количество белорусов, вынужденных покинуть родину и переехать точно неизвестно. Скорее всего, речь шла о десятках тысяч человек. Многие используют Украину как промежуточную остановку на пути в Польшу или Литву - два крупнейших в то время центра белорусской эмиграции.

Детальнее о том, как происходила эвакуация белорусов, и как проходит их жизнь в Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.

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